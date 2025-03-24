Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne neden soruşturma başlatıldı sorusuna yanıt arayan vatandaşlar için, İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin 2021-2024 yılları arasında gerçekleştirilen kültür-sanat etkinliklerini mercek altına aldığı belirtildi. Müfettişler tarafından yapılan incelemeler sonucunda 130 konserden 33'ü hakkında kamu zararına neden olunduğu iddiasıyla soruşturma izni verilmesi kararlaştırıldı. Peki, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne neden soruşturma başlatıldı?

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NE NEDEN SORUŞTURMA BAŞLATILDI?

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma, 2021-2024 yılları arasında düzenlenen kültür ve sanat etkinliklerinin incelenmesiyle başladı. Müfettişler, bu süreçte gerçekleştirilen toplam 130 konseri kapsayan hizmet alımlarını detaylı şekilde inceledi. Yapılan inceleme sonucunda 97 konser için herhangi bir sorun tespit edilmezken, 33 konser için kamu zararı oluştuğu iddiasıyla soruşturma izni verildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, söz konusu etkinliklerin daha önce Sayıştay'ın rutin denetimleri ve İçişleri Bakanlığı'nın teftişleri kapsamında da incelendiği, o dönem herhangi bir olumsuz bulguya rastlanmadığı belirtildi. Ancak bu kez 33 konser özelinde farklı bir değerlendirme yapılarak soruşturma açılmasına karar verildi.

Soruşturma kapsamında adı geçen 9 belediye çalışanı ise hukuki haklarını kullanarak Bölge İdare Mahkemesi'ne itirazda bulunacaklarını açıkladı. Sürecin nasıl ilerleyeceği merak konusu olurken, kamuoyunda siyasi bir baskı olup olmadığı da tartışma konusu oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarının ardından gelen bu karar, kamuoyunda "sırada Ankara mı var?" sorusunu gündeme getirdi. Bu soruya yanıt veren Mansur Yavaş, "Normal bir siyasi mücadele etmek yerine rakibine çelme takıyorlar" ifadeleriyle dikkat çekti.