Ankara Büyükşehir Belediyesi karla mücadele çalışmalarını canlı yayınlayacak
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Ankara Büyükşehir Belediyesi karla mücadele çalışmalarını canlı yayınlayacak

28.01.2021 11:19 | Son Güncelleme: 28.01.2021 11:22
Ankara Büyükşehir Belediyesi karla mücadele çalışmalarını canlı yayınlayacak

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, şeffaf yönetim anlayışıyla karla mücadele çalışmalarının "kartakip.ankara.com.tr" ve "Başkent Mobil" uygulaması üzerinden canlı yayınlanacağını bildirdi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, şeffaf yönetim anlayışıyla karla mücadele çalışmalarının "kartakip.ankara.com.tr" ve "Başkent Mobil" uygulaması üzerinden canlı yayınlanacağını bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'ın göreve gelmesinin ardından şeffaf belediyecilik anlayışıyla ihaleler ve Belediye Meclis toplantılarının canlı yayınlanması gibi uygulamaları başlattığı hatırlatıldı.

Bu kapsamda yeni bir uygulamanın daha hayata geçirildiği belirtilen açıklamada, şeffaf yönetim anlayışıyla karla mücadele araçlarına kamera yerleştirildiği bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yavaş, kısa bir sürede yaklaşık 250 kar küreme aracının tamamına kamera yerleştirildiğini, bu araçların konum ve güzergah bilgilerini plakalarıyla birlikte paylaştıklarını belirtti.

Türkiye'de bir ilke imza atıp karla mücadele çalışmalarını tüm şeffaflığıyla paylaştıklarını vurgulayan Yavaş, "Kameralı araçlarımızla çalışmalarımızı canlı yayınlıyoruz. Araçlarımızı 'kartakip.ankara.com.tr' ve 'Başkent Mobil' uygulamasından takip edebilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Açıklamada, bugün itibarıyla kent genelinde 961 karla mücadele aracı ve 2 bin 209 personelin görev aldığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Şahin

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