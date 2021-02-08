Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi toplandı
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Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi toplandı

08.02.2021 21:43 | Son Güncelleme: 08.02.2021 21:47
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi toplandı

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi şubat ayı birinci birleşimi yapıldı.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi şubat ayı birinci birleşimi yapıldı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş başkanlığında Belediye Konferans Salonu'nda sosyal mesafe kuralı gözetilerek gerçekleştirilen ve belediyenin sosyal medya hesaplarından da canlı yayınlanan toplantıda, çeşitli konularda verilen soru önergelerinin okunmasının ardından gündeme geçildi.

Yavaş'ın oylamaya sunduğu gündemdeki komisyon raporları oy birliğiyle kabul edilirken, Başkanlık yazıları da görüşülmek üzere ilgili komisyonlara sevk edildi.

Gündem dışı konuşmak için söz alan AK Parti Sincan Belediye Meclis Üyesi Nihat Yalçın, cevaplaması talebiyle Başkan Yavaş'a sorularını iletti.

Yalçın'ın "Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylar nedeniyle Yavaş'ın Rektör Melih Bulu'ya yazdığı mektupla genel siyasete karıştığını" ifade etmesi üzerine Yavaş, olayların Ankara'ya sıçramasıyla bu açıklamayı yaptığını belirtti.

Siyasi hiçbir davranışın içinde olmayacağını dile getiren Yavaş, "Ankara'ya, herkese ayrım yapmadan eşit bir şekilde hizmet etmekten başka bir gayretim yok." diye konuştu.

Kabe'ye yapılan saygısızlığı da asla kabul etmeyeceklerini belirten Yavaş, "CHP Genel Başkanı dahil herkes onu eleştirmiştir." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsa Toprak

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