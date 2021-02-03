Ankara baraj doluluk oranları! 2 Şubat Ankara barajlardaki doluluk oranlarında son durum
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Ankara baraj doluluk oranları! 2 Şubat Ankara barajlardaki doluluk oranlarında son durum

03.02.2021 08:22 | Son Güncelleme: 03.02.2021 08:25
Ankara baraj doluluk oranları! 2 Şubat Ankara barajlardaki doluluk oranlarında son durum

Baraj doluluk oranları çok merak ediliyor. Peki bugün 2 Şubat Salı 2021 barajların doluluk seviyesi nasıl? Baraj doluluk oranları kaç? 2 Şubat Salı Ankara barajların doluluk oranları yüzde kaç? Ankara baraj doluluk oranları! 2 Şubat Ankara barajlardaki doluluk oranlarında son durum

Baraj doluluk oranları çok merak ediliyor. Baraj doluluk oranları kaç? 2 Şubat Salı Ankara barajların doluluk oranları yüzde kaç? 2 Şubat Ankara barajlarda doluluk oranlarında son durum

ANKARA BARAJ DOLULUK ORANLARI NASIL? (2 ŞUBAT 2021 SALI )

2 Şubat Salı günü Ankara güncel baraj doluluk oranına aşağıdan bakabilirsiniz.

BARAJLAR BİLGİ SİSTEMİ
ANKARA BARAJ DOLULUK ORANLARIANKARA BARAJ DOLULUK ORANLARI

Aktif
Doluluk Oranı


Barajların Toplam Hacmi (m3):1.584.013.000 m3
Tarih:1.02.20201.02.2021
Barajlarımızdaki Su Miktarı 334.278.000 m3321.158.000 m3
İvedik Su Arıtma Tesisinden Verilen Su Miktarı1.143.000 m31.156.000 m3
- Çamlıdere Barajından Çekilen Su Miktarı :602.000 m3
- Kurtboğazı Barajından Çekilen Su Miktarı :112.820 m3
- Kesikköprü Barajından Çekilen Su Miktarı :454.000 m3
Pursaklar Su Arıtma Tesisinden Verilen Su Miktarı 49.600 m339.520 m3
Çubuk Su Arıtma Tesisinden Verilen Su Miktarı 20.650 m326.300 m3
Şehre Verilen Toplam Su Miktarı 1.257.892 m31.256.740 m3
Barajlara Gelen Su Miktarı 844.892 m3991.040 m3
Yüzde21,10 %20,27 %
Aktif Kullanılabilir Su Miktarı:142.861.000 m3129.707.000 m3
Aktif Kullanılabilir Su Yüzdesi:8,19 %

Yıllara Göre Barajlara Gelen Su Miktarı

11

1992-2000 Yılları Arası

11

2000 Yılı Sonrası

11



2020 YILI
Aylık Barajlara Gelen Su Miktarı

DönemSu Miktarı
Ocak-202016.623.203
Şubat-2020844.892



2021 YILI
Aylık Barajlara Gelen Su Miktarı

DönemSu Miktarı
Ocak-202116.261.220
Şubat-2021991.040



Barajlar Genel Durumu

Baraj AdıToplam Hacim (M3)SU Miktarı (M3)SU Yüzdesi (%)
Akyar Barajı -> Eğrekkaya Barajına Aktarım56.000.0007.461.00013,32
Çamlıdere Barajı -> İvedik Arıtma Tesisine Aktarım1,220.380.000238.290.00019,53
Çubuk 2 Barajı -> Pursaklar ve Çubuk Arıtma Tesisine Aktarım22.445.0004.930.00020,36
Eğrekkaya Barajı -> Kurtboğazı Barajına Aktarım112.300.00028.220.00025,13
Kargalı Barajı -> Elmadağ Aritma Tesisine Aktarım542.00034.0006,27
Kavşakkaya Barajı -> Çubuk ve Kurtboğazı Barajına Aktarım80.835.0007.622.0009,43
Kesikköprü Baraj -> İvedik Arıtma Tesisine Aktarım95.000.00095.000.000100,00
Kurtboğazı Barajı -> İvedik Arıtma Tesisine Aktarım92.053.00034.601.00031,15
Peçenek Barajı -> ŞerefliKoçhisar Arıtma Tesisine Aktarım60.934.00023.300.00038,24
Türkşerefli Barajı -> Temelli Arıtma Tesisine Aktarım5.668.000877.31715,48
Uludere Barajı -> Kalecik Arıtma Tesisine Aktarım16.292.0005.122.00031,44
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