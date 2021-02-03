Ankara baraj doluluk oranları! 2 Şubat Ankara barajlardaki doluluk oranlarında son durum

Baraj doluluk oranları çok merak ediliyor. Peki bugün 2 Şubat Salı 2021 barajların doluluk seviyesi nasıl? Baraj doluluk oranları kaç? 2 Şubat Salı Ankara barajların doluluk oranları yüzde kaç? Ankara baraj doluluk oranları! 2 Şubat Ankara barajlardaki doluluk oranlarında son durum