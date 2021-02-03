Ankara baraj doluluk oranları! 2 Şubat Ankara barajlardaki doluluk oranlarında son durum
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ANKARA BARAJ DOLULUK ORANLARI NASIL? (2 ŞUBAT 2021 SALI )
2 Şubat Salı günü Ankara güncel baraj doluluk oranına aşağıdan bakabilirsiniz.
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ANKARA BARAJ DOLULUK ORANLARIANKARA BARAJ DOLULUK ORANLARI
Aktif
Doluluk Oranı
|Barajların Toplam Hacmi (m3):
|1.584.013.000 m3
|Tarih:
|1.02.2020
|1.02.2021
|Barajlarımızdaki Su Miktarı
|334.278.000 m3
|321.158.000 m3
|İvedik Su Arıtma Tesisinden Verilen Su Miktarı
|1.143.000 m3
|1.156.000 m3
|- Çamlıdere Barajından Çekilen Su Miktarı :
|602.000 m3
|- Kurtboğazı Barajından Çekilen Su Miktarı :
|112.820 m3
|- Kesikköprü Barajından Çekilen Su Miktarı :
|454.000 m3
|Pursaklar Su Arıtma Tesisinden Verilen Su Miktarı
|49.600 m3
|39.520 m3
|Çubuk Su Arıtma Tesisinden Verilen Su Miktarı
|20.650 m3
|26.300 m3
|Şehre Verilen Toplam Su Miktarı
|1.257.892 m3
|1.256.740 m3
|Barajlara Gelen Su Miktarı
|844.892 m3
|991.040 m3
|Yüzde
|21,10 %
|20,27 %
|Aktif Kullanılabilir Su Miktarı:
|142.861.000 m3
|129.707.000 m3
|Aktif Kullanılabilir Su Yüzdesi:
|8,19 %
Yıllara Göre Barajlara Gelen Su Miktarı
1992-2000 Yılları Arası
2000 Yılı Sonrası
2020 YILI
Aylık Barajlara Gelen Su Miktarı
|Dönem
|Su Miktarı
|Ocak-2020
|16.623.203
|Şubat-2020
|844.892
2021 YILI
Aylık Barajlara Gelen Su Miktarı
|Dönem
|Su Miktarı
|Ocak-2021
|16.261.220
|Şubat-2021
|991.040
Barajlar Genel Durumu
|Baraj Adı
|Toplam Hacim (M3)
|SU Miktarı (M3)
|SU Yüzdesi (%)
|Akyar Barajı -> Eğrekkaya Barajına Aktarım
|56.000.000
|7.461.000
|13,32
|Çamlıdere Barajı -> İvedik Arıtma Tesisine Aktarım
|1,220.380.000
|238.290.000
|19,53
|Çubuk 2 Barajı -> Pursaklar ve Çubuk Arıtma Tesisine Aktarım
|22.445.000
|4.930.000
|20,36
|Eğrekkaya Barajı -> Kurtboğazı Barajına Aktarım
|112.300.000
|28.220.000
|25,13
|Kargalı Barajı -> Elmadağ Aritma Tesisine Aktarım
|542.000
|34.000
|6,27
|Kavşakkaya Barajı -> Çubuk ve Kurtboğazı Barajına Aktarım
|80.835.000
|7.622.000
|9,43
|Kesikköprü Baraj -> İvedik Arıtma Tesisine Aktarım
|95.000.000
|95.000.000
|100,00
|Kurtboğazı Barajı -> İvedik Arıtma Tesisine Aktarım
|92.053.000
|34.601.000
|31,15
|Peçenek Barajı -> ŞerefliKoçhisar Arıtma Tesisine Aktarım
|60.934.000
|23.300.000
|38,24
|Türkşerefli Barajı -> Temelli Arıtma Tesisine Aktarım
|5.668.000
|877.317
|15,48
|Uludere Barajı -> Kalecik Arıtma Tesisine Aktarım
|16.292.000
|5.122.000
|31,44