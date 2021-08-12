Ankara Altındağ'da çekildiği öne sürülen görüntü tartışma yarattı! Gözler emniyetin yapacağı açıklamada
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Ankara Altındağ'da çekildiği öne sürülen görüntü tartışma yarattı! Gözler emniyetin yapacağı açıklamada

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Altındağ'da Suriyeli bir grup ile mahalleli arasında arasında çıkan ve 18 yaşındaki Emirhan Yalçın'ın ölümüyle sonuçlanan olayın ardından başlayan gerginlik sürüyor. Sosyal medyada gerçek dışı paylaşımlar yapan ve olaylara karışan 76 kişi gözaltına alınırken dün geceden beri sosyal medyada dolaşan bir görüntü tartışma yarattı. Altındağ'da çekildiği öne sürülen görüntüler için emniyetin bir açıklama yapıp yapmayacağı merak konusu oldu.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde salı akşamı Suriyeli bir grup ve mahalleli arasında çıkan kavga sonucu yaralanan Emirhan Yalçın isimli genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

76 KİŞİ GÖZALTINDA

Hastaneden gelen ölüm haberi sonrası mahalleli ile bölgede yaşayan Suriye uyruklu vatandaşlar arasında gerginlik çıktı. Mahalleden gelen görüntülerde Suriyelilere ait bazı dükkanlar ve araçların tahrip edildiği görüldü. Ankara Emniyeti ise Altındağ'da çıkan olaylarla ilgili sosyal medyada gerçek dışı paylaşımlar yapan ve olaylara karışan 76 kişinin yakalandığını açıkladı.

TARTIŞMA YARATAN GÖRÜNTÜ

İki gündür devam eden olaylarla ilgili sosyal medyada paylaşılan bir görüntü ise büyük tartışma yarattı. Altındağ'da çekildiği öne sürülen görüntüde polislerin öfkeli gruba müdahale etmediği görülüyor. Elden ele hızla yayılan ve bilgi kirliliğine neden olan görüntüyle ilgili emniyetin bir açıklama yapması bekleniyor.

KATİL ZANLISININ İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Emirhan Yalçın'ı bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Suriye uyruklu Yahya Abdo'nun ifadesi ortaya çıktı. Yahya Abdo'nun ifadesinde "Daha önce görmediğim Emirhan'la parkta aniden tartışmaya başladık. Sonra kavga edince parkta bulduğum bıçak ile Emirhan'a vurdum. Daha sonra panik yaparak kaçtım. Bu suçu işlediğim için çok pişmanım" dediği öğrenildi.

Ankara Altındağ'da çekildiği öne sürülen görüntü tartışma yarattı! Gözler emniyetin yapacağı açıklamada
İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 182,21, Ankara'da 184,58, İzmir'de 65,85 oldu.
İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 182,21, Ankara'da 184,58, İzmir'de 65,85 oldu.
Son Dakika: Ankara Altındağ'daki olaylarla ilgili sosyal medyada gerçek dışı paylaşımlar yapan ve olaylara karışan 76 kişi gözaltına alındı
Son Dakika: Ankara Altındağ'daki olaylarla ilgili sosyal medyada gerçek dışı paylaşımlar yapan ve olaylara karışan 76 kişi gözaltına alındı
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