Anız yangınında 1 kişi dumandan zehirlendi
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Anız yangınında 1 kişi dumandan zehirlendi

Anız yangınında 1 kişi dumandan zehirlendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adıyaman'da meydana gelen anız yangınına müdahale etmeye çalışan 1 kişi duman zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'da meydana gelen anız yangınına müdahale etmeye çalışan 1 kişi duman zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi yakınlarında bulunan bir arazi içerisinde anız yangını meydana geldi. Çıkan yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yoğun dumanların arasında olay yerine gelen itfaiye ekiplerine yardımcı olmaya çalışan vatandaşlardan Yusuf Turan dumandan zehirlendi. Yusuf Turan, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Yusuf Turan'ın sağlık durumunun iyi olduğu ve yangının ise itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Anız yangınında 1 kişi dumandan zehirlendi
Anız yangınında 1 kişi dumandan zehirlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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