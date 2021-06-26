Anız yangını ormanlık alana sıçramadan söndürüldü
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Anız yangını ormanlık alana sıçramadan söndürüldü

Anadolu Ajansı / Cengiz Tozluklu - Haberler | Güncel

Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinde çıkan anız yangını, ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı.

Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinde çıkan anız yangını, ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı.

Çolaklı mevkisinde henüz bilinmeyen nedenle başlayan anız yangını, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.

Bölgeye sevk edilen yangın söndürme helikopteri, çok sayıda arazöz ve itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Yangında yaklaşık 10 dönüm tarım arazisi zarar gördü.

Anız yangını ormanlık alana sıçramadan söndürüldü
Anız yangını ormanlık alana sıçramadan söndürüldü
Anız yangını ormanlık alana sıçramadan söndürüldü
Anız yangını ormanlık alana sıçramadan söndürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cengiz Tozluklu

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