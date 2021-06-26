Anız yangını ormanlık alana sıçramadan söndürüldü

Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinde çıkan anız yangını, ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı.

Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinde çıkan anız yangını, ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı.

Çolaklı mevkisinde henüz bilinmeyen nedenle başlayan anız yangını, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.

Bölgeye sevk edilen yangın söndürme helikopteri, çok sayıda arazöz ve itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Yangında yaklaşık 10 dönüm tarım arazisi zarar gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cengiz Tozluklu