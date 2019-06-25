TSK'nın Twitter hesabından paylaşıldı: Anıtkabir'in resmi sosyal medya hesabı bulunmamaktadır
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin resmi sosyal medya hesabından Anıtkabir açıklaması geldi. Twitter hesabından yapılan açıklamada, ortaya çıkan ve gündem olan hesapların sahte olduğu belirtilerek "Anıtkabir'in resmi sosyal medya hesabı bulunmamaktadır" denildi.
Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Anıtkabir'in resmi sosyal medya hesabının bulunmadığı bildirildi.
"SOSYAL MEDYA HESABI BULUNMAMAKTADIR"
TSK'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Anıtkabir" adı kullanılarak sosyal medyada bazı hesapların açıldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:
"Cumhuriyetimizin kurucusu, Ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı 'Anıtkabir' ismi kullanılarak sosyal medya hesaplarından 'Anıtkabir Resmi Hesabıdır' ifadesi ile faaliyetler yürütülmektedir. Anıtkabir'in resmi sosyal medya hesabı bulunmamaktadır."
Paylaşımda, Anıtkabir resmi internet sitesine "www.anitkabir.tsk.tr" adresinden erişilebileceği duyuruldu.
Kaynak: AA
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