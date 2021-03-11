Anıl Can kimdir? Anıl Can hayatı ve biyografisi! Anıl Can kaç yaşında, nereli?

Astroloji yorumları ile dikkatleri çeken Anıl Can, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Anıl Can hakkında merak edilenler. Anıl Can hayatı ve biyografisi. Anıl Can kimdir?

Dikkat çeken burç yorumları ile ilgi odağı olan Anıl Can merak konusu oldu. İşte Anıl Can hakkında merak edilen Anıl Can kimdir, Anıl Can hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

ANIL CAN KİMDİR?

Doğum tarihi: 15 Mayıs 1990

Kaç yaşında: 30yaşında

Nereli: Ayvalık

Anıl Can 15 Mayıs 1990 doğumludur. Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde eğitim alan ANıl Can, National Council of Psychotherapy psikoloji bitirdi.

Anıl Can ,14 yaşlarında bilinçaltının gücünü ve insanların hayatını nerede ve hangi zaman aralığında etkilemeye başladıkları ilgisini çekmiş ve bu alanı ve etkilerini araştırmaya başladı.Anıl Can küçük yaşlardan bu yana metafizik, parapsikoloji, Havvas ilimleri ve astroloji üzerinde yoğunlaşmıştır. Yeterli incelemye Türkiye'de sahip olamadığı için 17 yaşında İngiltere'ye Parapsikoloji ve Astroloji eğitimi almaya gitmiştir. College of Psychic studies'de eğitimini tamamlamıştır.

Anıl Livcon'da advanced certified NLP Master, Hipnoz ve Quantum eğitimlerini tamamlamıştır. İngiltere'de çeşitli şirketlere ve kurumlara danışmanlık yaptı. Sonrasında ülkesine Türkiye'ye geri döndü. Kundalini Reiki Master Teacher'ı olan Anıl Can Eğitimini Danimarka'da Ole Gabrielsen'le tammalamış ve Türkiye'de eğitim vermektedir. Pek çok program kanalında program yapmıştır.