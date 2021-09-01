Anıl Altan'dan beşinci yıl öpücüğü
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Anıl Altan'dan beşinci yıl öpücüğü

Anıl Altan'dan beşinci yıl öpücüğü
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Beş yıldır evli olan Pelin Akil ile Anıl Altan, evlilik yıl dönümlerini Instagram'dan paylaştıkları fotoğraflarla kutladı. Çift, karelere romantik yazılar yazdı. İşte detaylar...

Magazinin örnek çiftlerinden gösterilen Pelin Akil ile Anıl Altan, evlilik yıl dönümünü kutladı. Her paylaştıkları ve yaptıklarıyla takipçilerinden övgü alan çift, romantik bir kutlama yaptı.

Altan, eşini öptüğü kareyi Instagram'dan paylaşarak, "Beşinci senemiz kutlu olsun canım karım. Kızlarımızla hayallerimize doğru adım adım beraber nice mutlu yıllara... Seni çok seviyorum" diye yazdı.

Akıl de kendi Instagram hesabından, "Şu sekiz seneye neler sığdırdı güzel sevgilim. Bu akşam bunların belini kıralım mı? Evlilik yıl dönümümüz kutlu olsun. Seni çok seviyorum. İyi ki..." notunu düştü. Yaz döneminde Bodrum'da çekildiği fotoğraflarla kilo aldığı görülen Pelin Akil'in fit vücudu dikkat çekti.

Anıl Altan'dan beşinci yıl öpücüğü
Anıl Altan'dan beşinci yıl öpücüğü
Anıl Altan'dan beşinci yıl öpücüğü

Kaynak: Snob Magazin

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Anıl Altan'dan beşinci yıl öpücüğü - Haberler Magazin
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