Aniden hareketlenen vahşi geyik, kendisini seven küçük kıza saldırdı

Rusya'daki Zyuratkul Ulusal Parkı'nda ziyaretçilerin parkı gezdiği sırada korku dolu anlar yaşandı. Çoğunluğu çocuklardan oluşan bir grup, vahşi geyiği doğal ortamında izliyordu. Ancak geyiğe olmaması gerektiği kadar yaklaştılar.

BİR SÜRE SAKİN KALDI

Geyik, etrafındaki insanlara bir süre kendisini izletti. Bu durumdan cesaret alan çocuklar da geyiğin yanına giderek sevmeye başladı. Ancak dakikalar sonra büyük bir tehlike atlatıldı.

TEKMESİYLE YERE SERDİ

Çocukların önünde olduğu sırada aniden hamle yapan geyik, önündeki küçük kızı tekmesiyle yere serdi. Kız, aldığı tekme darbesiyle yere düşerken, geyiğin bir sonraki saldırı girişimi ise etraftakiler tarafından engellendi.

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