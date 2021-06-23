Aniden bastıran yağış hayatı olumsuz etkiledi... Yağış öncesi oluşan fırtına zor anlar yaşattı
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Aniden bastıran yağış hayatı olumsuz etkiledi... Yağış öncesi oluşan fırtına zor anlar yaşattı

İhlas Haber Ajansı / Azim Çelik - Haberler | Güncel

Aniden bastıran yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Aniden bastıran yağış hayatı olumsuz etkiledi... Yağış öncesi oluşan fırtına zor anlar yaşattı

SAKARYA - Sakarya'da aniden bastıran ve yaklaşık yarım saat süren yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağış öncesi oluşan fırtına ise pazar yerinde vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Sakarya'da aniden etkisini gösteren yağış hayatı olumsuz etkiledi. Aniden bastıran yağışa bazı vatandaşlar hazırlıksız yakalandı. Yaklaşık yarım saat süren yağış öncesinde oluşan fırtına ise Pazar yerinde vatandaşlara ve esnafa zor anlar yaşattı. Rüzgarın etkisiyle uçuşan brandaların yıkılmaması için uğraş veren esnafın zorlu mücadelesi cep telefonu kameralarına yansıdı.

Aniden bastıran yağış hayatı olumsuz etkiledi... Yağış öncesi oluşan fırtına zor anlar yaşattı
Aniden bastıran yağış hayatı olumsuz etkiledi... Yağış öncesi oluşan fırtına zor anlar yaşattı
Aniden bastıran yağış hayatı olumsuz etkiledi... Yağış öncesi oluşan fırtına zor anlar yaşattı
Aniden bastıran yağış hayatı olumsuz etkiledi... Yağış öncesi oluşan fırtına zor anlar yaşattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Azim Çelik

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