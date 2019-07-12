Angry Birds filmi 2 animasyon!

Hem Kuş, hem Domuz adalarını tehlikeye atan yeni bir tehdit ortaya çıktığında, Red, Chuck, Bomb ve Mighty Eagle istikrarsız bir ateşkes başlatmak ve yurtlarını kurtaracak sıradışı bir süpertakım oluşturmak için Chuck'ın kızkardeşi Silver'ı işe alır ve domuzlar Leonard, onun asistanı Courtneyve teknik uzman domuz Garry'yle işbirliği yaparlar.

Thurop Van Orman'ın yönettiği filmin senaryosunu Peter Ackerman, Eyel Podell ve Jonathon E. Stewart yazdı. Filmin yapımcılığını John Cohen yaptı.

"Angry Birds Filmi 2" Türkiye'de 2D ve 3D seçenekleriyle Türkçe dublajlı olarak vizyona girecek.

Kaynak: Bültenler