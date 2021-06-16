Angela Burdett-Coutts ödülü Kayseri'de yaşayan Dr. Zakira Hekmat'a verildi
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Angela Burdett-Coutts ödülü Kayseri'de yaşayan Dr. Zakira Hekmat'a verildi

Angela Burdett-Coutts ödülü Kayseri'de yaşayan Dr. Zakira Hekmat'a verildi
Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan - Haberler | Güncel

İltica ve Göç Araştırmaları Merkezi (İGAM) 2021 Angela Burdett-Coutts ödülü, Kayseri'de yaşayan Dr. Zakira Hekmat'a verildi.

İltica ve Göç Araştırmaları Merkezi (İGAM) 2021 Angela Burdett-Coutts ödülü, Kayseri'de yaşayan Dr. Zakira Hekmat'a verildi.

Afgan Mülteciler Dayanışma ve Yardımlaşma Derneğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Dr. Hekmat, 12 yılı aşkın bir zamandan bu yana mültecilerin sorunlarını dile getirip, onların haklarını koruyacak ve haklara erişimine katkıda bulunacak çalışmalar içinde yer aldı.

Çalışmalarını önce bireysel sürdüren Hekmat, ardından Afgan Mülteciler Dayanışma ve Yardımlaşma Derneğini kurup, özellikle koruma ve uyum alanlarında daha sistematik çalışmalara başladı.

Hekmat, gönüllülük esasında ama profesyonel bir çerçevede yerel halk ve mültecilerin bir arada barışçıl yaşamaları için bir çok sosyal uyum faaliyeti organize ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan

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