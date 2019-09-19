Angel Of Mine Filmi
Angel of Mine filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Angel of Mine filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.
Kim Farrant’ın yönetmen ve Luke Davies, David Regal ikilisinin senarist koltuğunda oturduğu filmde, Noomi Rapace akli dengesini yitirmeye başlayan kadına hayat verirken, Yvonne Strahovski çocuğu çalmakla suçlanan kadını canlandırıyor.
Lizzie, kocası ile boşanma aşamasında olan bir kadındır. Genç kadın hayatını işine ve 11 yaşındaki oğlu Thomas’a adar. Ancak bir tesadüf eseri tanıştığı 7 yaşındaki Lola, genç kadının geçmişe yolculuk yapmasına neden olur. Lizzie, yıllar önce yaşadığı korkunç olayın etkisinden hala çıkamamıştır. Yıllar önce kızının doğumu sırasında çıkan yangın yüzünden çocuğunu kaybeden Lizzie, karşısında Lola’yı görünce onun kızı olduğunu düşünür. Lola’ya yakın olmak için küçük kızın annesi ile yakınlaşmaya başlayan Lizzie, bir süre sonra onların çevresinden ayrılmaz hale gelir. Lizzie’nin bu tavırlarından endişe duyan yakınları, onu engellemeye çalışsa da kimse başarılı olamaz. Saplantı haline getirdiği durum yüzünden ailesi ve oğlu ile arası açılan Lizzie, vazgeçmeden Lola’nın kızı olduğunu iddia etmeye devam eder.
Yönetmen: Kim Farrant
Senaryo: Luke Davies, David Regal
Oyuncular: Noomi Rapace, Rebecca Bower, Luke Evans, Finn Little, Annika Whiteley, Yvonne Strahovski, Pip Miller, Tracy Mann, Richard Roxburgh, Indi Serafin, Rob Collins, Emily Gruhl, Natalia Rozpara, Marky Lee Campbell, Mirko Grillini, Irene Chen, Ayeshah Rose, Rachel Gordon, Nicholas Soperlario
Filmin Türü: Drama
Orijinal Adı: Angel of Mine
Yapımcı Firma: Magna Entertainment
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: Avustralya, ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 98 dk.
Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım
Vizyon Tarihi: 11.10.2019
Angel of Mine Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.
Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.