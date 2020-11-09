Android işletim sistemli eski telefonlar önümüzdeki yıldan itibaren internet sitelerini açamayacak
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Android işletim sistemli eski telefonlar önümüzdeki yıldan itibaren internet sitelerini açamayacak

09.11.2020 23:08 | Son Güncelleme: 09.11.2020 23:21

Android severler önümüzdeki yıldan itibaren eski akıllı telefon ve tabletleriyle web sitelerinin yaklaşık 3'te birini açamayacak. 2016'dan bu yana güncellenmeyen akıllı cihazların risk grubunda olacak.

Android işletim sistemi ile çalışan eski akıllı telefon ve tabletler, önümüzdeki yıldan itibaren internetteki web sitelerinin yaklaşık 3'te birini açamaz hale gelecek.

Haber, eylül 2021'den itibaren cihazlardaki tarayıcıların ve işletim sistemlerinin Let's Encrypt'in sunduğu SSL/TLS sertifikası olmadan uyumlu siteler ve servislerle çalışamayacağına dayandırıldı. Bu durum dünya Internet kaynaklarının yaklaşık yüzde 30'unu kapsıyor.

2016'DAN BU YANA GÜNCELLEMEYEN TELEFEONLAR RİSK ALTINDA

AndroidPolice'in haberine göre; Android 7.1.1 ve ondan önceki işletim sistemlerine sahip olan tüm cihazların bu durumdan etkileneceği, diğer bir deyişle 2016'dan bu yana güncellenmeyen akıllı cihazların risk grubunda olacağı ifade edildi.

SORUNU MOZILLA FIREFOX'LA ÇÖZMEK MÜMKÜN

Bu sorunu, akıllı telefona ya da tablete kök sertifikalarını muhafaza etme özelliğine sahip Mozilla Firefox tarayıcısı kurarak çözmek mümkün, ancak söz konusu uygulama ancak Android 5.0 ve üzeri işletim sistemlerine sahip cihazlar tarafından destekleniyor.

Android işletim sistemli eski telefonlar önümüzdeki yıldan itibaren internet sitelerini açamayacak
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