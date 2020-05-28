Android 10 Tabanlı Meizu Flyme 8.1 Güncellemesi Yayınlandı Meizu 17 serisi lansmanında şirket mobil yazılımın son sürümü olan Flyme 8.

Meizu 17 serisi lansmanında şirket mobil yazılımın son sürümü olan Flyme 8.1'i de tanıtmıştı. Şimdi, duyurudan sadece üç hafta sonra marka desteklenen/uygun tüm cihazlar için Flyme 8.1 final sürümünü yayınladı. Flyme 8.1 güncellemesini alan Meizu telefonların listesi haberimizde.

Flyme 8.1 Güncellemesi ile Gelen Yenilikler

Çin'de satış rekoru kıran akıllı telefon Meizu 17'ye güç veren Flyme 8.1'in stabil sürümü desteklenen tüm cihazlar için yayınlandı. Cihazı Android Pie'dan Android 10'a yükselten Flyme 8.1 güncellemesi, 300'den fazla iyileştirme ve optimizasyon ile geliyor, MIUI 12'deki kayan pencerelere benzer küçük pencere modu 2.1 gibi yeni özellikler getiriyor ve karanlık mod, akıllı sesli asistan Aicy'yi daha da geliştiriyor.

Flyme 8.1 Güncellemesi Alan Meizu Telefonlar

Flyme 8.1 stabil güncellemesi aşağıdaki 10 Meizu akıllı telefona verildi ancak şimdilik güncelllemeyi sadece Çin'deki kullanıcılar yükleyebiliyor. Flyme 8.1 global sürümünün ne zaman yayınlanacağı şirket tarafından duyurulmadı.

Meizu 16T

Meizu 16S Pro

Meizu 16S

Meizu 16th

Meizu 16th Plus

Meizu 16Xs

Meizu Note 9

Meizu X8

Meizu Note 8

Meizu 16X