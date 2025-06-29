Andrea Bocelli kör mü, görüyor mu? Andrea Bocelli neden kör oldu?

Andrea Bocelli kör mü, görüyor mu? Andrea Bocelli neden kör oldu?
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İtalyan tenor Andrea Bocelli, müziğiyle klasik ve pop türlerini birleştiren uluslararası bir süperstardır. Ancak Bocelli'nin görme durumu hakkında meraklar bulunmaktadır. Bocelli kör müdür, yoksa görme yetisi var mıdır? Bu sorunun yanıtı, Bocelli'nin hayranları ve müzik severler tarafından merakla beklenmektedir. Peki, Andrea Bocelli kör mü, görüyor mu?

İtalyan tenor Andrea Bocelli, müziğiyle klasik ve pop türlerini birleştiren uluslararası bir süperstardır. Peki, İtalyan tenor Andrea Bocelli, müziğiyle klasik ve pop türlerini birleştiren uluslararası bir süperstardır.

ANDREA BOCELLİ KÖR MÜ, GÖRÜYOR MU?

Andrea Bocelli (d. 22 Eylül 1958; Lajatico, Pisa ili, Toskana); İtalyan tenor, söz yazarı, besteci ve albüm yapımcısıdır. Beş aylıkken doğuştan glokom teşhisi kondu ve bir futbol kazasının ardından 12 yaşında tamamen kör oldu. Bocelli akşamları piyano barlarında ve yerel şarkı söyleme yarışmalarında yarıştıktan sonra, Sugar Music etiketi ile ilk kayıt sözleşmesini imzaladı. 1994 yılında ün kazandı ve yeni gelenler kategorisinde şimdiye kadar kaydedilmiş en yüksek notlarla "Miserere" adlı 44. Sanremo Müzik Festivali'nin ön turunu kazandı.

1982'den beri Bocelli, hem pop hem de klasik müzikten 15 solo stüdyo albümü, üç büyük hit albümü ve dokuz opera kaydetmiştir. Dünya çapında 90 milyondan fazla albüm satılmıştır. Klasik müziği uluslararası pop listelerinin zirvesine taşıyan crossover (caz müziğin günümüzde popüler olan hali) sanatçısı olarak başarılı olmuştur. İlk derleme albümü Romanza, tüm zamanların en çok satan albümlerinden biri iken, Sacred Arias tarihte herhangi bir solo sanatçının en çok satan klasik albümüdür. Uluslararası şöhretine büyük katkıda bulunan "Con te Partiro" isimli parça ile Avrupa'da birçok ülkede 6 aya yakın bir süre müzik listelerinin başında yer aldı.

ANDREA BOCELLİ NEDEN KÖR OLDU?

Andrea Bocelli, kendisini kör eden olayı şöyle hatırlıyor: "Karanlığın çöktüğü an o zamandı"

"Çocukken aşırı derecede miyop olduğum düşünülürdü. Her şeyi görebiliyordum ama sadece yakından," diye hatırlıyor Andrea belgeselde.

"Gördüğüm dünyayı çok iyi hatırlıyorum. Renkleri, her şeyi. O anıları nasıl unutabilirim?"

Ekranda kardeşi Alberto'nun da yer aldığı Andrea'nın kardeşi, daha sonra olayın öncesini ve sonuçlarını tartışmaya başlıyor.

"Doğuştan glokom nedeniyle üç buçuk yaşındaki kardeşim Andrea, Torino'da on üç kez ameliyat olmuştu," diye açıklıyor. "Bu bir işkenceydi."

Alberto, "Yerel okulların hiçbiri onu kabul etmediği için, yedi yaşındayken Andrea'nın "görme engelliler" için bir yatılı okula gönderildiğini" söylüyor.

"Sadece tatillerde eve gelirdi. Ayda bir kez onu ziyarete giderdik" diye devam etti

Andrea henüz on iki yaşındayken, Andrea'nın daha sonra hayatının "en kötü anı" olarak tanımladığı bir olayda kalıcı olarak kör oldu.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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