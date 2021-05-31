Andoz Kalesi turizm sezonuna hazırlanıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Andoz Kalesi turizm sezonuna hazırlanıyor

Andoz Kalesi turizm sezonuna hazırlanıyor
Anadolu Ajansı / Fikret Bıyık - Haberler | Güncel

Giresun'un Espiye ilçesindeki denize ve vadiye hakim doğal bir sivri tepe üzerinde bulunan tarihi Andoz Kalesi'nde turizm sezonu öncesi yabani ot temizliği ve düzenleme çalışması yapıldı.

Giresun'un Espiye ilçesindeki denize ve vadiye hakim doğal bir sivri tepe üzerinde bulunan tarihi Andoz Kalesi'nde turizm sezonu öncesi yabani ot temizliği ve düzenleme çalışması yapıldı.

Belediye Başkanı Mustafa Karadere, gazetecilere, kale içerisi ve surların yabani otlardan temizlendiğini söyledi.

Kaleye çıkan vatandaşların, şehri ve denizi tepeden görme imkanına sahip olduğunu belirten Karadere, patika yolların düzenlenmesi ve ağaçların budanmasıyla kaleyi çok daha güzel bir yer haline getirdiklerini kaydetti.

Andoz Kalesi'nin turizm açısından değerlendirilmesi gereken büyük bir potansiyel olduğunu dile getirerek, "Salgın sonrasında yerli ve yabancı turistlerin kalenin unutulmuş güzelliğini görmeye davet ediyoruz." dedi.

Andoz Kalesi turizm sezonuna hazırlanıyor
Andoz Kalesi turizm sezonuna hazırlanıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Bıyık

Son dakika haber! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: '(Yunan tarafıyla) Bugün vardığımız mutabakat karşılıklı olarak turizm sektörümüze olumlu katkı yapacaktır'
Son dakika haber! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Yunan tarafıyla) Bugün vardığımız mutabakat karşılıklı olarak turizm sektörümüze olumlu katkı yapacaktır"
Bu obada ayı ve kurt görene 10 günlük tatil bedava
Bu obada ayı ve kurt görene 10 günlük tatil bedava
İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümü görsel şölenle kutlandı
İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümü görsel şölenle kutlandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Antony Blinken İbrahim Aydemir Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise İlker Kaleli Demet Özdemir Aslı Bekiroğlu
Spor Ünal Aysal Şenol Güneş Merih Demiral Emre Belözoğlu Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Andoz Kalesi turizm sezonuna hazırlanıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.05.2021 16:14:04. #1.13#

title