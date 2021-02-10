Anayasa nedir? Anayasa ne demek?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Anayasa nedir? Anayasa ne demek?

10.02.2021 14:16 | Son Güncelleme: 10.02.2021 14:20
Anayasa nedir? Anayasa ne demek?

Anlamı en çok merak edilen konulardan olan anayasa, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Anayasa ne demek? Anayasa anlamı ne? İşte, Anayasa kavramının anlamı!

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Anayasa konusunun ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Anayasa anlamı ne? Anayasa ne demek? Anayasa nedir?

ANAYASA NEDİR?

Anayasa, ülke üzerindeki egemenlik haklarının kullanım yetkisinin içeriğinde belirtildiği şekliyle devlete verildiğini belirleyen toplumsal sözleşmelerdir.[Hans Kelsen'in normlar hiyerarşisine göre diğer bütün hukuki kurallardan ve yapılardan üstündür ve hiçbir kanun ve yapı anayasaya aykırı olamaz. Devletin temel örgüt yapısını kuran, önemli organlarını ve işleyişlerini belirleyen; ayrıca temel hak ve özgürlükleri tespit edip, sınırlarını çizen hukuk metinleridir. Toplumsal bir sözleşme niteliği taşır. Devlet faaliyetlerini ve oluşum biçimini düzenleyen yasa metnidir.

Anayasa, bir devletin yönetim biçimini belirtir. Toplumların ülke üzerindeki egemenlik haklarının, bireylerin temel haklarının hangi koşullar altında devlet tarafından kullanılabileceğini belirleyen temel kanunlardır. Devletin temel kurumlarının nasıl işleyeceğini belirler. Genel olarak genel hükümler, temel hak ve özgürlükler, bireylerin topluma karşı görev ve sorumlulukları ile yasama, yürütme, yargı gibi anayasal devlet organlarını tanımlayan bölümlere sahiptir.

Fransızca "constitution" (konstitüsyon) sözcüğünün karşılığı olarak günümüz Türkçesinde "anayasa" kelimesi kullanılır. Türkçede bu sözcüğe karşılık, Osmanlı döneminde "kanun-u esasi", Cumhuriyet döneminin ilk yıllarında "teşkilat-ı esasiye kanunu" kullanılmıştır.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Hande Erçel İbrahim Tatlıses Nesrin Cavadzade
Spor Ömer Ali Hakan Kutlu Ünal Karaman Aykut Kocaman Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kar Ölü Uzay Milli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Anayasa nedir? Anayasa ne demek?
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.2.2021 14:20:32. #1.14#
title