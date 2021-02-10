Anayasa nedir? Anayasa ne demek?

Anlamı en çok merak edilen konulardan olan anayasa, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Anayasa ne demek? Anayasa anlamı ne? İşte, Anayasa kavramının anlamı!

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Anayasa konusunun ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Anayasa anlamı ne? Anayasa ne demek? Anayasa nedir?

ANAYASA NEDİR?

Anayasa, ülke üzerindeki egemenlik haklarının kullanım yetkisinin içeriğinde belirtildiği şekliyle devlete verildiğini belirleyen toplumsal sözleşmelerdir.[Hans Kelsen'in normlar hiyerarşisine göre diğer bütün hukuki kurallardan ve yapılardan üstündür ve hiçbir kanun ve yapı anayasaya aykırı olamaz. Devletin temel örgüt yapısını kuran, önemli organlarını ve işleyişlerini belirleyen; ayrıca temel hak ve özgürlükleri tespit edip, sınırlarını çizen hukuk metinleridir. Toplumsal bir sözleşme niteliği taşır. Devlet faaliyetlerini ve oluşum biçimini düzenleyen yasa metnidir.

Anayasa, bir devletin yönetim biçimini belirtir. Toplumların ülke üzerindeki egemenlik haklarının, bireylerin temel haklarının hangi koşullar altında devlet tarafından kullanılabileceğini belirleyen temel kanunlardır. Devletin temel kurumlarının nasıl işleyeceğini belirler. Genel olarak genel hükümler, temel hak ve özgürlükler, bireylerin topluma karşı görev ve sorumlulukları ile yasama, yürütme, yargı gibi anayasal devlet organlarını tanımlayan bölümlere sahiptir.

Fransızca "constitution" (konstitüsyon) sözcüğünün karşılığı olarak günümüz Türkçesinde "anayasa" kelimesi kullanılır. Türkçede bu sözcüğe karşılık, Osmanlı döneminde "kanun-u esasi", Cumhuriyet döneminin ilk yıllarında "teşkilat-ı esasiye kanunu" kullanılmıştır.