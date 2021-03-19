Anayasa Mahkemesi Başkanı, HDP'ye kapatma davasına raportör görevlendirdi

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin tarafından HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davada yeni bir gelişme yaşandı. Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, söz konusu dava için raportör görevlendirdi. 15 gün içerisinde hazırlanacak rapor, AYM Başkanlığına sunulacak. Süreç içerisinde hem HDP'den hem iddianameyi hazırlayan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'den savunma istenecek.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, HDP'nin kapatılması için 17 Mart 2021'de Anayasa Mahkemesi'ne iddianame sundu.

HAZIRLANAN RAPOR AYM'DE İNCELENECEK

"HDP'nin terör eylemlerinin odağı olduğu, HDP üyelerinin beyan ve eylemleriyle devletin milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı, ortadan kaldırmayı amaçladıkları" belirtilen iddianame için Anayasa Mahkemesi raportör görevlendirdi. Bu raportör ilk inceleme raporunu hazırlayarak Başkanlığa sunacak. HDP'den ön savunma istenecek. Ön savunmanın ardından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, esas hakkındaki görüşünü sunacak. Bu görüş de HDP'ye gönderilecek.

SAVUNMA YAPACAKLAR

Daha sonra belirlenecek bir tarihte Başsavcı Şahin, AYM Genel Kuruluna sözlü açıklama, HDP yetkilileri de sözlü savunma yapacak. Hakkında siyasi yasaklılık talep edilenler de, AYM'ye yazılı ve sözlü savunma verebilecekler. Bütün bu sürecin ardından raportör, davaya ilişkin bilgi, belgeleri toplayarak esas hakkındaki raporunu hazırlayacak.

KAPATMA İÇİN 15 ÜYEDEN 10'UNUN OYU GEREKİYOR

Raporun ardından, AYM Başkanı Zühtü Arslan kapatma isteminin görüşülmesi için bir toplantı tarihi belirleyecek. Bu tarihte toplanacak olan 15 kişilik AYM heyeti, dosyayı karara bağlayacak. Heyet, toplantıya katılan üyelerin üçte iki oy çokluğuyla yani 15 üyenin 10'unun oyuyla karar verecek. AYM, HDP'nin Anayasa'da sayılan hallerden ötürü kapatılmasına veya dava konusu fiillerin ağırlığına göre hazine yardımından kısmen ya da tamamen yoksun bırakılmasına da karar verebilecek. AYM'nin kararı hem HDP hem de Yargıtay Başsavcılığına gönderilecek. Karar Resmi Gazete'de de ilan edilecek.

Anayasa Mahkemesinin, siyasi yasak istenen partililerin beyan ve eylemleriyle partinin kapatılmasına neden olduğunu belirlemesi halinde, bu kişiler kesin kararın Resmi Gazete'de gerekçeli olarak yayımlanmasından başlayarak 5 yıl süreyle bir başka partinin kurucusu, üyesi, yöneticisi ve deneticisi olamayacak.