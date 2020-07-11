Anaokulundan hırsızlık yaptığı için tutuklandı, tahliye olunca yine anaokulu soydu
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Anaokulundan hırsızlık yaptığı için tutuklandı, tahliye olunca yine anaokulu soydu

BURSA'da, anaokulundan hırsızlık yaptığı gerekçesiyle tutuklu bulunduğu cezaevinde 2 ay önce tahliye olan S.P. (25) ile 2 arkadaşı, 3 özel anaokulundan televizyon ve bilgisayar çaldığı iddiasıyla gözaltına alınıp, tutuklandı.

Anaokulundan hırsızlık yaptığı için tutuklandı, tahliye olunca yine anaokulu soydu
11.07.2020 10:38 | Son Güncelleme: 11.07.2020 10:42

BURSA'da, anaokulundan hırsızlık yaptığı gerekçesiyle tutuklu bulunduğu cezaevinde 2 ay önce tahliye olan S.P. (25) ile 2 arkadaşı, 3 özel anaokulundan televizyon ve bilgisayar çaldığı iddiasıyla gözaltına alınıp, tutuklandı. Bir anaokulundan hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, pazartesi günü, merkez Nilüfer ilçesi Kültür Mahallesi'nde meydana geldi. 2017 yılında, 5 anaokulundan hırsızlık yaptığı için tutuklanan S.P., 2 ay önce tahliye oldu. S.P., arkadaşları R.P. ve M.S. ile birlikte bu kez 3 farklı anaokuluna girerek, bilgisayar ve televizyon çaldı. Geldikleri hafif ticari araca çaldıkları eşyaları yükleyip kaçan 3 şüphelinin bir anaokulundan yaptığı hırsızlık, güvenlik kameralarına yansıdı.

Sabah okula gelen yetkililer hırsızlığı fark edip polise bildirdi. Okula giden Nilüfer Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameraları görüntülerinden şüphelilerin S.P. ile arkadaşları R.P. ve M.S. olduğunu belirledi. Polis, 3 şüpheliyi saklandıkları evde yakalayarak, gözaltına aldı.

?Emniyetteki işlemlerinin ardından, çarşamba günü adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi. S.P.'nin mahkemedeki ifadesinde, "Anaokullarının güvenlik önlemleri daha az oluyor. Bu yüzden buraları tercih ettim, fakat çok zaman geçmeden yakalandım. Pişmanım" dediği belirtildi.


Kaynak: DHA

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