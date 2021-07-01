ANAOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SON DERSİ 'HAYVAN SEVGİSİ' OLDU

HATAY'ın Erzin ilçesinde anaokulu öğrencileri, eğitim öğretim yılının son gününde hayvan sevgisi ve evcil hayvanlara yaklaşma ve besleme konularını uygulamaları olarak gördü.

HATAY'ın Erzin ilçesinde anaokulu öğrencileri, eğitim öğretim yılının son gününde hayvan sevgisi ve evcil hayvanlara yaklaşma ve besleme konularını uygulamaları olarak gördü. İlçeye bağlı Gökdere Köyü Cemil Meriç Anaokulu'nda, Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Osmaniye il temsilciliğinin katkılarıyla öğrencilere hayvan sevgisi anlatıldı.

Öğrenciler ilk olarak hazırlanan hayvan figürlü resimleri kendi tercihlerine göre boyadıktan sonra, getirilen evcil kedi ve köpeklerin stetoskop ile kalp atışlarını dinledi. Hayvanları bir süre seven minik öğrenciler, daha sonra besleme yaptı. Veteriner Hekim Ali Laçinbala, yağlı boya öğrenmenin kolay bir yöntemi olan sayılarla boyama setlerinin son dönemde çok popüler olduğunu belirterek, 'Bizde HAYTAP olarak tanesi 50 - 60 lira olan bu setlerin benzerlerini A4 dizaynında çizdik ve boyalara sayılar yerleştirdik. Ücretsiz olarak sunulan 9 farklı hayvan boyama setini kurulum videosuyla sunduk. Amacımız kırsal kesimde ki çocuklarımızın yüksek maliyetinden dolayı ulaşamadığı bu setlerin bir benzerini ücretsiz vererek hem boyama hem de hayvan sevgisini aşılamaktı' dedi.

ÖDÜLLENDİRİLDİLER

Boyama dersinden sonra bahçede kedi ve köpeklerde ilk muayene, bakım ve beslenme, tarama gibi konuları uygulamalı anlatıldı. Sırayla tarama işlemi yapan çocuklara onların da kalbinin attığını steteskopla dinletildi. İşlem sonunda hayvanlar, Osmaniye'nin yerli ürünü olan yerfıstıklı ödül mamasıyla beslenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı