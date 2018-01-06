Anaokulu Öğrencilerinden Mehmetçik Vakfına Bağış

SAMSUN (İHA) – Samsun'da anaokulu öğrencileri, Yerli Malı Haftası kapsamında düzenledikleri etkinlikten elde ettikleri geliri Mehmetçik Vakfına bağışladı.



Canik Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu öğrencileri ve öğretmenlerinin Yerli Malı Haftası'nda düzenledikleri etkinlik kapsamında hazırladıkları ürünlerin satışlarından elde ettikleri geliri TSK Mehmetçik Vakfına bağışladı. Öğrenciler tarafından yapılan bağışa istinaden, kendilerine Mehmetçik Vakfı Genel Müdürü Emekli Tümgeneral Yaşar Bal tarafından gönderilen teşekkür belgesi Vakıf Samsun Temsilcisi Bülent Uzun tarafından takdim edildi.



Törende bir konuşma yapan Vakıf Samsun Temsilcisi Emekli Albay Bülent Uzun, "Mehmetçik Vakfının kuruluş amacının Türk Silahlı Kuvvetlerinde yaptığı vatan hizmeti esnasında şehit olan veya herhangi bir nedenle hayatını kaybeden Mehmetçiklerin bakmakla yükümlü oldukları yakınları ile gazi ve engelli Mehmetçiklere belirlenen esaslara göre ölüm ve maluliyet yardımı yapmaktır. Başta Canik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olmak üzere okul yöneticilerimiz, öğretmenlerimiz ile öğrencilerimiz ve velilerine Mehmetçik Vakfına olan desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.



Törene, Canik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü adına Şube Müdürü Mustafa Kaplan, Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu müdiresi Zerrin Karagöl Şen ile Mehmetçik Vakfı Gayrimenkul ve Bağış İşlemleri Uzmanı Orçun Çelik ve İdari İşler Uzmanı Burçin Çelik katıldı. - SAMSUN