Anaokulu öğrencilerinden başkan kalaycı'ya ziyaret
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Anaokulu öğrencilerinden başkan kalaycı'ya ziyaret

Karaman Merkez Anaokulu öğrencileri, okul müdürü ve öğretmenleriyle birlikte Belediye Başkanı Savaş Kalaycı'yı makamında ziyaret etti.

02.01.2020 15:10 | Son Güncelleme: 02.01.2020 15:10
Anaokulu öğrencilerinden başkan kalaycı'ya ziyaret

Merkez Anaokulu Müdürü Tunahan Keskin ve okul öğretmenleri, minik öğrencileri ile birlikte Belediye Başkanı 'yı makamında ziyaret ederek bir süre görüştü. Başkan Savaş Kalaycı, anaokulu öğrencilerini kapıda karşıladı ve hepsiyle tek tek tokalaşarak sohbet etti.

Ziyarette konuşan Okul Müdürü Keskin, amaçlarının öğrencilere küçük yaşta kurumları tanıtmak, kurum yöneticileri ve kurumlar hakkında bilgi edinmelerini sağlamak olduğunu söyledi. Anaokulu öğrencileri Belediye Başkanı Savaş Kalaycı'ya çiçek sunarken, Başkan Kalaycı'da çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Kaynak: Bültenler
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