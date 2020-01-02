Anaokulu öğrencilerinden başkan kalaycı'ya ziyaret

02.01.2020 15:10 | Son Güncelleme: 02.01.2020 15:10

Merkez Anaokulu Müdürü Tunahan Keskin ve okul öğretmenleri, minik öğrencileri ile birlikte Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı'yı makamında ziyaret ederek bir süre görüştü. Başkan Savaş Kalaycı, anaokulu öğrencilerini kapıda karşıladı ve hepsiyle tek tek tokalaşarak sohbet etti.

Ziyarette konuşan Okul Müdürü Keskin, amaçlarının öğrencilere küçük yaşta kurumları tanıtmak, kurum yöneticileri ve kurumlar hakkında bilgi edinmelerini sağlamak olduğunu söyledi. Anaokulu öğrencileri Belediye Başkanı Savaş Kalaycı'ya çiçek sunarken, Başkan Kalaycı'da çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Kaynak: Bültenler