Anaokulu çocuklarına Dünya Su Günü ve Orman Haftası Etkinliği
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Anaokulu çocuklarına Dünya Su Günü ve Orman Haftası Etkinliği

23.03.2021 13:45 | Son Güncelleme: 23.03.2021 14:11
Anaokulu çocuklarına Dünya Su Günü ve Orman Haftası Etkinliği

Kartal Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Kartal Atalar Mahallesi'ndeki Özel Şirin Yunuslar Anaokulu'nda eğitim gören öğrenciler için 22 Mart Dünya Su Günü ile 21-26 Mart Orman Haftası dolayısıyla bir dizi etkinlik düzenledi.

Kartal Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Kartal Atalar Mahallesi'ndeki Özel Şirin Yunuslar Anaokulu'nda eğitim gören öğrenciler için 22 Mart Dünya Su Günü ile 21-26 Mart Orman Haftası dolayısıyla bir dizi etkinlik düzenledi.

22 Mart Dünya Su Günü ile 21-26 Mart Orman Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte, çocuklar öğretmenlerinin de yardımı ile saksılara ağaç fideleri diktiler. Toprağa dokunup doğa sevgisini fidan dikimi ile pekiştiren çocuklara daha sonra Kartal Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Dr. Dilek Kars tarafından 22 Mart Dünya Su Günü ile 21-26 Mart Orman Haftası ile ilgili kısa bir sunum yapıldı.

Etkinlik ile ilgili pankartlar da hazırlayan çocuklara; eğlenceli bir teknik ile suyun ve ormanların insan ve diğer canlı yaşamları için önemi anlatılırken, su tasarrufu sağlayabilmeleri için günlük hayatta nelere dikkat edebilecekleri verilen örnekler üzerinden ele alındı.


Anaokulu çocuklarına Dünya Su Günü ve Orman Haftası Etkinliği

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Pervin Buldan Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Türkan Şoray Jason Statham İbrahim Tatlıses Farah Zeynep Abdullah
Spor Mesut Özil Bülent Uygun Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Anaokulu çocuklarına Dünya Su Günü ve Orman Haftası Etkinliği - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.3.2021 14:16:45. #1.16#
title