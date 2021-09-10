Anaokullu minikler kukla tiyatrosu ile eğlenceye doydu

Süleymanpaşa Belediyesi, Altınova Mahallesi'nde bulunan Süleymanpaşa Belediyesi Çocuk Akademisi ile Altınova Vedat Çeliker Anaokulunda okul öncesi eğitime yeni başlayan minikler için okula alıştırma etkinliği düzenledi.

Süleymanpaşa Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinliklerde Kukla tiyatrosu gösterisi ve bilim atölyesi yer aldı. Çocuklar bilim atölyesinde çeşitli malzemeler kullanarak parfüm yapmayı öğrendiler ve kukla tiyatrosu ile eğlence dolu bir gün geçirdiler.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, okul öncesi eğitime başlayan çocuklarda çekingenlik, okula alışamama gibi durumlar görülebildiği, bu kapsamda Süleymanpaşa Belediyesi Çocuk Akademisi başta olmak üzere, çocukların okul hayatına kısa sürede adapte olmalarını sağlamak amacıyla Süleymanpaşa Belediyesi ve Süleymanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde okula alıştırma etkinlikleri yapıldığı ifade edildi. - TEKİRDAĞ