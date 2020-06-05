Anaokulları açılıyor; önlemler serviste başlıyor Faaliyetlerine ara verilen okul öncesi özel eğitim kurumları, normalleşme kapsamında yeniden hizmete başlıyor.

Faaliyetlerine ara verilen okul öncesi özel eğitim kurumları, normalleşme kapsamında yeniden hizmete başlıyor. 8 Haziran'da eğitime tekrar başladıklarını duyuran İSTEK Anaokulları, önlemlerin serviste başladığını, tüm hijyen önlemlerinin alındığını ve alınmaya devam edeceğini açıkladı.

Pandemi sürecinde 16 Mart itibariyle okul öncesi özel eğitim kurumları da eğitime ara vermişti. Normalleşme süreciyle birlikte eğitime kaldıkları yerden devam ettiklerini duyuran İSTEK Anaokulları'ndan yapılan açıklamada, "Geniş çaplı önlemlerin alındığı kampüslerimizde iç ve dış tüm mekanların dezenfektasyon işlemleri düzenli olarak yapılıyor. Okul girişinde, bahçe girişlerinde ve tuvalet önlerinde dezenfektanlı hijyenik paspaslar ile öğrencilerimizin ayakkabıları dezenfekte edilerek içeri alınacak. Sınıflarda, lobide ve bahçede el dezenfektanı standları yer alıyor" denildi.

ÖNLEMLER SERVİSTE BAŞLIYOR

Yapılan açıklamada, "Öğrencilerimiz servise bindiğinde servis hostesi tarafından, kampüse geldiklerinde ise kurum hemşiresi tarafından ateşleri ölçülüyor ve kayıt altına alınıyor. Velilerimiz kampüs girişindeki öğrenci teslim noktasında öğrencilerimizi teslim edecek, öğrencilerimiz sosyal mesafe kurallarına göre belirlenen yer işaretlerine göre içeri girecekler. Her gün çocuklarımıza çocuk maskeleri dağıtılacak. Çalışanlarımız ve öğretmenlerimiz sürekli olarak siperlik kullanıyor. Her okula hijyen kontrol ekibi kuruldu ve gün içinde tüm kontroller yapılacak" ifadelerine yer verildi.

SINIFLAR YENİDEN DÜZENLENDİ

Normalleşme süreciyle birlikte okul malzemelerinin sadeleştirildiğine dair bilgilerin yer aldığı açıklamanın devamında, "Sınıflar, oyun alanları, dış mekan kullanım alanları sosyal mesafeye uygun olarak yeniden düzenlendi. Sınıflar maksimum 10 kişi olacak şekilde her öğrencinin oturacağı alanlar belirlenerek sabitlendi. Her grup için ayrı ders ve oyun alanları oluşturuldu. Dersler çoğunlukla açık havada yapılacak ve kapalı mekanlar sürekli havalandırılacak" denildi.

YEMEKHANEDE SOSYAL MESAFEYE UYGUN OTURMA DÜZENİ

Sosyal mesafeye sınıf haricinde yemekhanelerde de uyulduğu, düzenlemelerin buna göre yapıldığı ve öğrencilerin isimlerinin bulunduğu sandalyelere oturacağı duyuruldu.

Kaynak: DHA