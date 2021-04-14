Anaokulu öğretmeni, öğrencilere sırayla ayağını koklatıp bunun 'erken sadomaşizm eğitimi' olduğunu iddia etti
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Anaokulu öğretmeni, öğrencilere sırayla ayağını koklatıp bunun 'erken sadomaşizm eğitimi' olduğunu iddia etti

Haberler.com / Jülide İshakoğlu - Haberler | Dünya
Anaokulu öğretmeni, öğrencilere sırayla ayağını koklatıp bunun 'erken sadomaşizm eğitimi' olduğunu iddia etti

Çin'de bir anaokulu öğretmeninin paylaştığı görüntüler infiale yol açtı. Görüntülerde öğertmenin çocuklara sırayla ayaklarını koklattığı görülüyor. Bu yaptığının 'erken sadomaşizm eğitimi' olduğunu söyleyen öğretmen tepkilerin ardından açığa alındı. Anaokulu öğretmeni, çocuklara sırayla ayaklarını koklatıp 'erken sadomaşizm eğitimi' verdiğini söyledi.

Jiangxi Eyaletindeki bir anaokulu öğretmenin, Twitter benzeri sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı fotoğraf karesi, büyük tepkilere yol açtı. Yayınlandıktan hemen sonra silinen görüntülerde öğretmenin sırayla çocuklara ayaklarını koklatmaya çalıştığı görüldü. Öğretmen bu görüntülerin başlığında 'erken sadomazoşizm eğitimi' verdiğini de not düştü.

OKULLA İLİŞİĞİ KESİLDİ

Velilerin ve sosyal medyanın tepkisini çeken kişi polis tarafından gözaltına alınırken, okulla da ilişiği kesildi. Öfkeli veliler polis merkezi önüne gelirken, sosyal medya kullanıcıları tepkilerini göstermekte gecikmedi. 170 milyon kez görüntülenme alan görüntülerde öğretmene tepkiler çığ gibiydi.

"BU AÇIKÇA İSTİSMAR"

Bir kullanıcı, ''Özel anaokullarındaki öğretmenlerin kalitesi endişe verici'' derken bir kullanıcı, ''Bu açıkça istismar'' şeklinde tepkisini dile getirdi.

SÜREKLİ BUNU YAPIYORMUŞ

Öğretmenin görev yaptığı anaokulu sözcüsü de tepki çeken olay hakkında bir açıklama yaptı ve görevini ihlal ettiği gerekçesiyle, okuldan gönderildiğini ifade etti. Polis öğretmenin sorgusuna devam ederken çocukların da ifadesine başvuruldu. Anaokulundaki çocuklar, öğretmenlerinin kendilerine sıklıkla bunu yaptığını dile getirdiler.

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- Jülide İshakoğlu
Jülide İshakoğlu
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