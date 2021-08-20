Anamur Kaymakamı Aydın Memük Kovid-19 denetimlerine katıldı
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Anamur Kaymakamı Aydın Memük Kovid-19 denetimlerine katıldı

Anamur Kaymakamı Aydın Memük Kovid-19 denetimlerine katıldı
Anadolu Ajansı / İbrahim Polat - Haberler | Güncel

Anamur Kaymakamı Aydın Memük, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimlere katıldı.

Anamur Kaymakamı Aydın Memük, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimlere katıldı.

Memük, İskele bölgesinde düzenlenen denetimde esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

Kovid-19'a karşı aşı olunması önerisinde bulunan Memük, maske, mesafe ve temizlik kurallarına hassasiyetin de sürdürülmesini istedi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Polat

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