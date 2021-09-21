Anamur'da yol yapım çalışmaları devam ediyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Anamur'da yol yapım çalışmaları devam ediyor

AA / İbrahim Polat - Haberler | Güncel
Anamur'da yol yapım çalışmaları devam ediyor

Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, ilçede yol yapım ve asfalt çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini belirtti.

Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, ilçede yol yapım ve asfalt çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini belirtti.

Kılınç, belediye tesislerinde düzenlediği toplantıda basın mensuplarıyla bir araya geldi.

İlçedeki yol çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Kılınç, "Görev sürem içerisinde ilçede asfalt olmayan tek yol kalmayacak. Sera yolları da dahil olmak üzere asfaltsız yol bırakmayacağız." dedi.

Büyükşehir Belediyesine eleştirilerde bulunan Kılınç, "Büyükşehir Belediyesi görev alanındaki yol ve bağlantı yollarını yapmıyor. Meclis kararı olarak, bazı mahalle ve köy bağlantı yollarının kimin sorumluluk sahasında olduğunun tespiti için Büyükşehir Belediyesine yazdık. Eğer bu yollar bizimse, çalışmalarını yapacağız." diye konuştu.

Kılınç, ilçeye doğal gaz getirilmesi için de çalışmaların sürdüğünü belirtti.

AA / İbrahim Polat - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mansur Yavaş
Magazin Burak Yamantürk Amelia Hamlin Demet Özdemir
Spor Halil İbrahim Dervişoğlu Burak Elmas Marcao Stefan Kuntz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Mehmet Nuri Yemek Tarifleri Aziz Kocaoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Anamur'da yol yapım çalışmaları devam ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.09.2021 17:42:25. #1.12#