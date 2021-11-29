Anamur'da ilkokul öğrencilere "Teknoloji Bağımlılığı ve Faydalı Kullanımı" semineri - Haberler
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Anamur'da ilkokul öğrencilere "Teknoloji Bağımlılığı ve Faydalı Kullanımı" semineri

AA / İbrahim Polat - Haberler | Güncel
Anamur'da ilkokul öğrencilere

Mersin'in Anamur ilçesinde psikologlar tarafından ilkokul öğrencilerine yönelik "Teknoloji Bağımlılığı ve Teknolojiyi Faydalı Kullanma" konulu seminer verildi.

MERSİN (AA) - Mersin'in Anamur ilçesinde psikologlar tarafından ilkokul öğrencilerine yönelik "Teknoloji Bağımlılığı ve Teknolojiyi Faydalı Kullanma" konulu seminer verildi.

Anamur Belediyesince Malaklar İlköğretim Okulu öğrencilerine psikologlar eşliğinde teknolojinin doğru kullanımı ve teknolojiye bağımlı olmamak için neler yapılması gerektiği anlatılarak öğrenciler bilinçlendirildi.

Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç yaptığı açıklamada, "Bu kapsamda ilçemizde bulunan tüm okullarda öğrenim gören ilkokul öğrencilerimize teknoloji bağımlılığını ve teknolojiyi faydalı kullanmayı anlatıyoruz." ifadelerini kullandı.

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AA / İbrahim Polat - Son Dakika Haberleri

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