Anamur'da Hortum Muz Seralarına Zarar Verdi

Mersin'in Anamur ilçesinde meydana gelen hortumda, muz seraları zarar gördü.



Ören Mahallesi Sultan Çayı civarında dün akşam saatlerinde hortum oluştu.

Hortum nedeniyle mahalledeki muz seralarından bazıları tamamen bazıları da kısmen zarar gördü.

Anamur İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bölgede hasar tespit çalışması yaparken, sigortasız olduğu öğrenilen seralarda yaklaşık 1,5 milyon lira zarar olduğu iddia edildi.

Kaynak: AA