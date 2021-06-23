Anamur'da doğalgaz ÇED bilgilendirme toplantısı yapıldı

Anamur Belediyesi'nce ilçeye doğalgaz getirecek Doğalgaz Boru Hattı Projesi'nin Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) ile ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Anamur Belediyesi'nce ilçeye doğalgaz getirecek Doğalgaz Boru Hattı Projesi'nin Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) ile ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Toplantıda konuşan Anamur Kaymakamı Aydın Memük, doğalgazın ilçeye gelecek olmasının kendilerini mutlu ettiğini belirterek, düzenlenen toplantıda herkesin görüş ve önerilerinin alınarak değerlendirileceğini kaydetti.

Belediye Başkanı Hidayet Kılınç da doğalgazın ilçeye getirilmesi için büyük çaba gösterdiklerini ifade ederek, bürokratik çalışmaların sonunda doğalgaz boru hattı inşası için ilk kazmanın bu yıl sonu veya gelecek yılbaşında 3 ayrı yerden vurulacağını belirtti.

Konuşmaların ardından toplantı, katılımcıların sorularının yanıtlanmasıyla sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Polat