Anamur'da Bağımlılıkla Mücadele Programı Tanıtıldı

Anamur'daki Havacılık ve Extrem Spor Kulübü Derneği'nin bağımlılıkla mücadele destek programı, tanıtıldı.

Anamur Kaymakamı Mehmet Kurdoğlu, Mersin Üniversitesi Anamur Meslek Yüksekokulu'nda düzenlenen tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, bağımlılıkla mücadelenin önemli olduğunu söyledi.

Bağımlılık yapıcı 4 konunun üzerinde duracaklarını belirten Kurdoğlu, "Sigara, uyuşturucu maddeler, alkol ve teknoloji bağımlılığı. Bu konularla mücadele asli görevimiz. Bu Türk toplumunda yaşayan bir fert olarak ve mülki idare amiri olarak görevimiz." dedi.

Dernek yönetim kurulu üyesi Doç. Dr. Burçin Cevdet Çetinsöz ise proje kapsamında 50 gencin madde ve teknoloji bağımlılığı konusunda rehabilite edilmesi ve topluma kazandırmasının amaçlandığını söyledi.

Projenin uyuşturucu, tütün, alkol ve teknoloji bağımlılığı konularında odaklandığını belirten Çetinsöz, madde bağımlılığının yanı sıra teknoloji bağımlılığının da giderek yaygınlaştığını ve mücadele edilmesi gereken bir bağımlılık türü haline geldiğini kaydetti.

Proje Koordinatörü Mustafa Doğan da projenin tanıtımını yapıp teknik konularla ilgili bilgi verdi.