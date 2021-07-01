Anamur'da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkilileri, huzurevi inşaatını inceledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Anamur'da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkilileri, huzurevi inşaatını inceledi

Anamur'da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkilileri, huzurevi inşaatını inceledi
Anadolu Ajansı / İbrahim Polat - Haberler | Güncel

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkilileri, Anamur'a hayırseverlerin bağışlarıyla yaptırılan huzurevi inşaatında incelemelerde bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkilileri, Anamur'a hayırseverlerin bağışlarıyla yaptırılan huzurevi inşaatında incelemelerde bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli Yaşlı Hizmetleri Genel Müdür Yardımcıları Önal İnaltekin ve Coşgun Gürboğa ve Yaşlı Refahı Daire Başkanı Mustafa Karabey, Belediye Başkanı Hidayet Kılınç ile yapımı süren inşaatı inceledi.

İncelemelerin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Önal İnaltekin, belediye ve vatandaşların desteğiyle yaptırılan huzurevine bakanlık olarak da destek vereceklerini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

İncelemeye gelen ekibe teşekkür eden Başkan Hidayet Kılınç da, "İnşallah uzun zamandır devam eden huzurevi projesinin Anamur Belediyesi ve Bakanlığımızın yapacağı iş birliği ile bitirileceğini inanıyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Polat

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Kenan Doğulu Ece Çeşmioğlu Haluk Bilginer
Spor Diego Metin Oktay Emre Kocadağ Aziz Yıldırım Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Anamur'da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkilileri, huzurevi inşaatını inceledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.7.2021 17:28:49. #1.15#

title