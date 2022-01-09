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Anamur Belediye Başkanı Kılınç, gazetecilerle bir araya geldi

Anamur Belediye Başkanı Kılınç, gazetecilerle bir araya geldi
AA / İbrahim Polat - Haberler | Güncel

Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Belediyeye ait sosyal tesislerde düzenlenen toplantıya Anamur Kaymakamı Bilal Bozdemir, diğer ilgililer ve gazeteciler katıldı.

Kaymakam Özdemir, gazeteciliğin önemli bir meslek olduğunu belirterek, basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Belediye Başkanı Kılınç da belediye olarak basınla uyum içerisinde çalıştıklarını aktardı.

Anamur Gazeteciler Cemiyet Başkanı Zümrüt Cömertler de yerel basının desteklenmesi gerektiğini kaydetti.

Toplantı sonunda Belediye Başkanı Kılınç, gazetecilere hediye ve çiçek takdim etti.

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AA / İbrahim Polat - Son Dakika Haberleri

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