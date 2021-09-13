Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç'tan Kaymakam Bozdemir'e ziyaret - Haberler
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Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç'tan Kaymakam Bozdemir'e ziyaret

AA / İbrahim Polat - Haberler | Güncel
Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç'tan Kaymakam Bozdemir'e ziyaret

Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, Kaymakam Bilal Bozdemir'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, Kaymakam Bilal Bozdemir'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Başkan Kılınç, ziyarette Kaymakam Bozdemir'e görevinde başarılar dileyerek, yaptıkları hizmetler hakkında bilgi verdi.

Kaymakam Bozdemir de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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AA / İbrahim Polat - Son Dakika Haberleri
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Haber: Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç'tan Kaymakam Bozdemir'e ziyaret - Haberler
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