Analitik ne demek? Analitik anlamı ne?
19.02.2021 15:42 | Son Güncelleme: 19.02.2021 15:47
Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Analitik, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Analitik ne demek? Analitik anlamı ne? İşte, Analitik kelimesin anlamı!
Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Analitik kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Analitik anlamı ne? Analitik ne demek?
ANALİTİK NE DEMEK?
Analitik (sıfat, Fransızca analytique): Çözümlemeli.
Analitik, verilerin veya istatistiklerin sistematik hesaplamalı analizidir. Verilerdeki anlamlı modellerin keşfi, yorumu ve iletişimi için kullanılır. Aynı zamanda etkili karar almaya yönelik veri örüntülerinin uygulanmasını da gerektirir.