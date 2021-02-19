Analitik ne demek? Analitik anlamı ne?

Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Analitik, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Analitik ne demek? Analitik anlamı ne? İşte, Analitik kelimesin anlamı!