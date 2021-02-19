Analitik ne demek? Analitik anlamı ne?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Analitik ne demek? Analitik anlamı ne?

19.02.2021 15:42 | Son Güncelleme: 19.02.2021 15:47
Analitik ne demek? Analitik anlamı ne?

Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Analitik, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Analitik ne demek? Analitik anlamı ne? İşte, Analitik kelimesin anlamı!

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Analitik kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Analitik anlamı ne? Analitik ne demek?

ANALİTİK NE DEMEK?

Analitik (sıfat, Fransızca analytique): Çözümlemeli.

Analitik, verilerin veya istatistiklerin sistematik hesaplamalı analizidir. Verilerdeki anlamlı modellerin keşfi, yorumu ve iletişimi için kullanılır. Aynı zamanda etkili karar almaya yönelik veri örüntülerinin uygulanmasını da gerektirir.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Pervin Buldan Meral Akşener Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hande Erçel Aleyna Tilki Meghan Markle İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Erol Bulut Ünal Karaman Nihat Özdemir Osman Özköylü
Tüm Haberler Pkk Terör İzmir Instagram
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Analitik ne demek? Analitik anlamı ne? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.2.2021 15:47:36. #1.14#
title