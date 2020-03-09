Analig Yüzme Müsabakaları Başarıyla Tamamlandı
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Manisa, Güncel

Analig Yüzme Müsabakaları Başarıyla Tamamlandı

Manisa Büyükşehir Belediyesporumuzun başarılı Yıldız Yüzücüleri Kaan Koçak ve Berrak Övgü Su Şeker, Anadolu Yıldızlar Ligi Grup Müsabakalarında 15 startta 13 best time derecesi elde ederek önemli bir başarıya daha imza attı.

09.03.2020 17:01 | Son Güncelleme: 09.03.2020 17:01
Analig Yüzme Müsabakaları Başarıyla Tamamlandı

07-08 Mart tarihleri arasında Manisa'da düzenlenen Yüzme Anadolu Yıldızlar Ligi Grup Müsabakalarına katılan Manisa karmasında, kulübümüzün 4 sporcusu ile yer aldık. Yıldız Yüzücülerimiz, Manisa'nın başarısı için büyük önem taşıyan bu müsabakalarda 15 startta 13 best time yaptı ve turnuvaya adeta Manisa Büyükşehir Belediyesporumuzun damgasını vurdu. Yıldız Yüzücülerimiz 5 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazanarak müsabakaları tamamladı.

Kaynak: Bültenler

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