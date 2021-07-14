ANADOLU YAKASINDA SİS ETKİLİ OLDU
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ANADOLU YAKASINDA SİS ETKİLİ OLDU

ANADOLU YAKASINDA SİS ETKİLİ OLDU
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul Anadolu yakasında sabah saatlerinde bazı ilçelerde sisli hava etkili oldu.

İstanbul Anadolu yakasında sabah saatlerinde bazı ilçelerde sisli hava etkili oldu. Özellikle yüksek kesimlerdeki ilçelerde oluşan görüntüler, vatandaşlarda şaşkınlığa neden oldu.

Temmuz ayının ortasında, sabahın erken saatlerinde bazı ilçelerde sisli hava etkili oldu. Özellikle yüksek kesimlerde bulunan Sancaktepe, Sultanbeyli, Çekmeköy gibi ilçelerde ortaya çıkan sis etkili oldu.  Sancaktepe'de oturan Hakan Güler, "57 yaşındayım, böyle bir görüntüye çok az rastlamışımdır. Bu artık böyle. Doğa değişti, iklimler değişti. Artık yeni şartlara uyum sağlayacağız" şeklinde konuştu.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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