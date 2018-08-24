Hüyük ilçesine bağlı Çavuş Mahallesi'nde bu yıl 9'uncusu düzenlenen Anadolu'ya Şükran Buluşmaları Festivali başladı.

Sonsuz Şükran Köyü Derneği Başkanı Mehmet Taşdiken, festivalin açılışında, 9 yıldır ara vermeden sürdürdükleri festivalin bölge insanına eğlence olması temennisiyle yola çıktıklarını söyledi.

Festivalde sanatın her alanında etkinliklerin yapılacağını belirten Taşdiken, şunları kaydetti:

"Sanatın bütün alanlarında atölye çalışmalarımız var. Şunu arzu ediyoruz, çocuklarınızı getirin, hiç olmazsa şu süre içerisinde bir şeyler öğrensinler. Yetenekleri varsa yeteneklerini arkadaşlarımız keşfetsin. Yeteneklerinin geliştirilmesi için elimizden gelen desteği vermeye hazırız. Bunu arzu ediyoruz, önemli olan da bu. Bazı şeyleri buradaki gençlere çocuklara öğretmek kadar güzel bir şey yok."

Anadolu'ya Şükran Buluşmaları'nın ilk gününde atölye çalışmaları kapsamında Yazar Esra Alkan'ın "Çocuklarla düşüncede seyahat edebiyat atölyesi' ile ressam Fatoş Yalçınkaya'nın seramik-transfer çocuklarla resim atölyesi açıldı.

Konser programı bölümünde ise sanatçı Bayhan Gürhan ile yöresel sanatçılar sahne aldı.