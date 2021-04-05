Anadolu Uygarlıklarından İzler Ankara'da
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Anadolu Uygarlıklarından İzler Ankara'da

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Anadolu Uygarlıklarından İzler Ankara'da

Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde gerçekleştirilecek Anadolu Uygarlıklarından İzler Ankara projesi çerçevesindeki etkinliklerde 60'a yakın sanatçının eserleri yer alacak.

Son Dakika! Ankara'da yarından itibaren 5,6,7 ile lise hazırlık 9,10,11. sınıflarda tam zamanlı uzaktan eğitime geçilecek
Son Dakika! Ankara'da yarından itibaren 5,6,7 ile lise hazırlık 9,10,11. sınıflarda tam zamanlı uzaktan eğitime geçilecek

Anadolu Medeniyeleri Müzesi'nin 100. Kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında gerçekleşecek Anadolu Uygarlıklarından İzler Ankara etkinliğinin Proje Koordinatörlüğünü Siret Uyanık yapıyor.T.C.Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkısı ile Galerim Sanat Galerisi'n yürüttüğü Sanat Projesi'nde 60'a yakın sanatçıya ait resim, heykel ve seramik eserlerin sergilenmesinin yanı sıra Devlet Opera ve Balesi de iki konser verecek. Sergi süresince bir panel iki konferans düzenlenecek.

Süleymen Saim Tekcan, Devrim Erbil, Mustafa Pilevneli, Mustafa Ayaz, Aydın Ayan, Tüzüm Kızılcan gibi usta sanatçıların eserleri sergide yer alacak..

Sergi Anadolu Medeniyeleri Müzesi'nde 6-20 Nisan tarihleri arasında ziyaret edilelecek.

Kaynak: Bültenler

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