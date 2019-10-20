Anadolu Üniversitesi Uluslararası Tiyatro Festivali
Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarınca bilimsel araştırma projesi kapsamında düzenlenen Uluslararası Tiyatro Festivali'nde, "Teatro Delusio" oyunu izleyiciyle buluştu.
Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarınca bilimsel araştırma projesi kapsamında düzenlenen Uluslararası Tiyatro Festivali'nde, "Teatro Delusio" oyunu izleyiciyle buluştu.
Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Kırmızı Salon'daki oyun, Berlin merkezli "Familie Flöz" tiyatro grubunca sahnelendi.
Bjoern Leese, Paco Gonzalez, Hajo Schueler ve Michael Vogel'in kaleme aldığı oyunun yönetmenliğini Michael Vogel üstlendi.
Andres Angulo, Dana Schmidt, Björn Leese, Johannes Stubenvoll, Daniel Matheus, Michael Vogel, Thomas van Ouwerkerk, Sebastian Kautz ve Hajo Schu¨ler, oyunculuk performanslarıyla tiyatroseverlerin beğenisini kazandı.