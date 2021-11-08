Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü'nden "Yer değişimi" sergisi

ODUNPAZARI, ESKİŞEHİR (Habermetre) - Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü öğrencilerinin ve öğretim elemanlarının yer aldığı, "Yer değişimi" kavramı üzerinden çevresel sorunlar üzerine sorgulamalar içeren sergi, Odunpazarı Belediyesi Çağdaş Sanatlar Galerisi'nde sanatseverlerle buluşuyor. Serginin küratörlüğünü Dr. Öğr. Üyesi Gülçin Karaca üstlenirken sergiye, Ar. Gör. Ahmet Fuat Gökmen, Ar. Gör. Aydan Erarslan, Ar. Gör. Hasan Çimenci, Ar. Gör. Özge Öner, Ar. Gör. Özge Tan, Ar. Gör. Yasin Arslan, Ahmet Algül, Burcu Nur Cengiz, Elif Duru Türkay, Gizem Güler, Gökçe Hiçyılmaz, Hilal Yurttaş, Hilmican Özdemir ve Rabia Karagüzel eserleriyle katılım gösteriyor.

Sergide ekolojik sorunlar sanat yoluyla ifade edilecek

Yer Değişimi Sergi Küratörü Gülçin Karaca, sergideki bütün çalışmaların yer değişimi kavramı üzerinden ekolojik bozulmaya farkındalık yaratmak üzerine kurulduğunun altını çizerek sergide yer alan çalışmaların felsefi, bilimsel, sosyolojik kavramlarla, çevresel sorunların yer değişimine yol açmasıyla ilgili sorgulamalara yer verdiğini ifade etti. Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü öğrencilerinin ve öğretim elemanlarının eserlerinden oluşan sergi; animasyon, baskı, grafik, heykel, resim ve seramik alanlarında yer değişimi kavramı üzerinden ekolojik sorunların sanat yoluyla ifade edilmesine yeni yollar bulmayı amaçlıyor.

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