Anadolu Üniversitesi basın temsilcilerini ağırladı

04.02.2020 16:24 | Son Güncelleme: 04.02.2020 16:29

Anadolu Üniversitesi Basın, İletişim ve Sosyal Medya'dan Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Levent Eraslan, Eskişehir'de görev yapan basın mensuplarıyla, Akademik Kulüp'te düzenlenen tanışma toplantısında bir araya geldi.



Toplantıya katılan ajans, gazete ve televizyon temsilcileri, Türkiye'nin danışma merkezi konumuna gelen Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM), Anadolu Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi (ANASAM) ve Medya Merkezi'ni gezdi.



"Eskişehir medyası, oldukça büyük ve değerlidir"



Toplantı öncesi konuşma yapan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Levent Eraslan, Eskişehir basınının köklü geçmişi ve gazetecilik mesleğinin öneminden bahsetti. Anadolu Üniversitesi'nin iletişim alanında belirlediği yeni motto hakkında bilgiler veren Prof. Dr. Eraslan, "Sayın rektörümüzün talimatıyla mottomuzu, "Sunabildiğin Kadarsın" olarak belirledik. Durumsal değil, proaktif bir yapı sergileme amacındayız. Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'nın ortaya koyduğu bir iletişim biçimi var. Biz de bu biçimi sizlerle paylaşmak istedik. Burada 1908 yılında Nimet gazetesi ile başlamış bir gelenek var. Eskişehir yerel medyası oldukça büyük ve değerlidir. Sizleri aile gibi görüyoruz. Çok büyük ve köklü gazetelerimiz var. Bu yüzden Anadolu Üniversitesi sizleri çok önemsiyor. Medya Merkezi'mizde sizlere bir yer tahsis edildi. Görünen şu ki siz bizim en büyük paydaşlarımızsınız. Sizlere kendimizi en iyi şekilde anlatmalıyız. Devletimizin sağladığı kaynaklarla kurulmuş, dünyanın her yerinde öğrencisi olan çok büyük bir sistemin merkezi bu kampüs. Sizlerin de katkılarıyla büyük projeler yapabiliriz." şeklinde konuştu.



Türkiye'de ve dünyada yaşanan önemli konulara ilişkin eğitim, araştırma ve bilimsel faaliyetlerde bulunan Anadolu Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi (ANASAM), toplantı sonrasında gazetecilerin ilk durağı oldu. Burada merkezin çalışmaları hakkında bilgiler paylaşan ANASAM Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Deniz Turan, hazırlanan broşür ve kitapçıkları tanıttı.



Daha sonra Sosyal medya ve dijital güvenlik alanında yaptığı çalışmalarla adından çokça söz ettiren Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne geçen basın mensupları, burada SODİGEM Koordinatörlerinden bilgi aldı.



Medya Merkezi Yerel Basın Ofisinde devam eden ziyaretlere basın temsilcilerinin yanı sıra; SODİGEM, ANASAM ve Medya Merkezi yöneticileri katıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA