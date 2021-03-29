Anadolu kültürünün en önemli tanrıçalarından biri olan Kybele'ye adanmış bir mağara bulundu
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Anadolu kültürünün en önemli tanrıçalarından biri olan Kybele'ye adanmış bir mağara bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Kültür Sanat
Anadolu kültürünün en önemli tanrıçalarından biri olan Kybele'ye adanmış bir mağara bulundu

Kocaeli'nde yapılan çalışmalar döneminde Roma Dönemi'ne ait ve Anadolu kültürünün en önemli tanrıçaları arasında olan Kybele'ye adanmış bir mağara keşfedildi. Anadolu ve dünya arkeolojisi için oldukça önemli olduğu belirtilen mağarada defineciler tarafından kaçırılan eşsiz bir sunak da emniyet güçleri tarafından ele geçirildi.

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Kandıra ilçesi Hacılar köyüne bağlı Yağbolu mevkiinde yeni bir keşif ortaya çıkarıldı. Kocaeli Müze Müdürlüğü tarafından 'Kandıra Kybelesi' adı altında yürütülen bilimsel çalışmada, Roma Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen bir mağara keşfedildi.

ANA TANRIÇA'YA ADANMIŞ

Kocaeli Müze Müdürü Serkan Gedük ve Kocaeli Üniversitesinden Günay Karahan, mağara ve mağaradan çıkan eserler üzerinde yaptıkları bilimsel araştırmalar sonucuna göre, Anadolu kültürünün en önemli tanrıçaları arasında sınıflandırılan Ana Tanrıça Kybele'ye adanmış bir mağaranın bölgede ilk kez keşfedildiği ortaya çıktı. Mağaranın keşfedilmesi ile Anadolu ve dünya arkeolojisi için oldukça önemli bir gelişme yaşandığı belirtildi.

DÖNEM KÜLTÜRÜNE UYGUN BİR COĞRAFYADA YER ALIYOR

Ormanın içerisinde ağaçlarla kaplı ve su kaynağı kenarında bir alanda yer alan mağara 'Kybele' kült törenlerinin olmazsa olmazı su kaynağı ve mağara çevresinde bulunan çam ağaçlarının bölgede bulunması dikkat çekiyor.

EŞSİZ BİR ESER

Öte yandan, mağara içinden defineciler tarafından kaçırıldığı belirlenen bir sunağın ise emniyet ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla ele geçirildiği öğrenildi. Ele geçirilen sunak üzerinde yapılan bilimsel çalışmalarda ise sunağın eşsiz bir eser olduğu belirlendi. Kocaeli Müze Müdürlüğü tarafından sunağa 'Kandıra Kybelesi' adı verildi. Kandıra Kybelesi'nin Roma Dönemi'ne ait oldukça benzersiz bir eser olduğu, bu yüzden yerel bir ustanın elinden çıkmış olabileceği düşünülüyor. -

Anadolu kültürünün en önemli tanrıçalarından biri olan Kybele'ye adanmış bir mağara bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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