Anadolu sincabının kayısı ziyafeti kamerada
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Anadolu sincabının kayısı ziyafeti kamerada

Anadolu sincabının kayısı ziyafeti kamerada
Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan Yıldırım - Haberler | Güncel

TÜRKİYE'nin yaban hayatı açısından en önemli yerleri arasındaki Tunceli'de, Anadolu sincabının doğaya bırakılan kayısıyı yeme anı kamerayla görüntülendi.

TÜRKİYE'nin yaban hayatı açısından en önemli yerleri arasındaki Tunceli'de, Anadolu sincabının doğaya bırakılan kayısıyı yeme anı kamerayla görüntülendi. 

Kemirgenler takımının sincapgiller ailesine ait 38 tür ile temsil edilen ve toprak altında yaşayan Anadolu sincabı (gelengi), Pülümür Vadisi'nde doğaya bırakılan kayısıyı yerken kamerayla kaydedildi. Sincabı kayısı yerken görüntüleyen Ayhan Özdemir, Pülümür Vadisi'nde  sık sık yaban hayvanlarıyla karşılaştıklarını belirterek, "Doğa tutkunu ve fotoğrafçı arkadaşlarla sürekli Pülümür Vadisi'ne geliriz. Bu vadi birçok yaban hayatına ev sahipliği yapıyor. Anadolu sincabını gördük ve kendisine doğru kayısı attık. Bir baktık ki sincap gelip kayısıyı keyifle yemeğe başladı ve bende o anları görüntüye aldım" dedi.


Anadolu sincabının kayısı ziyafeti kamerada
Anadolu sincabının kayısı ziyafeti kamerada
Anadolu sincabının kayısı ziyafeti kamerada
Anadolu sincabının kayısı ziyafeti kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan Yıldırım

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