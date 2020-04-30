Anadolu-Sen Konfederasyonu Genel Başkanı Güçlü Açıklaması
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Anadolu-Sen Konfederasyonu Genel Başkanı Güçlü Açıklaması

Anadolu-Sen Konfederasyonu Genel Başkanı Mustafa Güçlü, zayıfı olan öğrencilerin bir üst sınıfa sorumlu geçmesi yönündeki uygulamanın yüksek öğrenimde de yapılması gerektiğini bildirdi.

Anadolu-Sen Konfederasyonu Genel Başkanı Güçlü Açıklaması
30.04.2020 12:20 | Son Güncelleme: 30.04.2020 12:20

Anadolu-Sen Konfederasyonu Genel Başkanı Mustafa Güçlü, zayıfı olan öğrencilerin bir üst sınıfa sorumlu geçmesi yönündeki uygulamanın yüksek öğrenimde de yapılması gerektiğini bildirdi.

Güçlü, yaptığı yazılı açıklamada, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un, öğrencilerin bir üst sınıfa geçişinde uygulanacak sisteme ilişkin açıklamalarını değerlendirdi.

Selçuk'un, ilk dönem notlarına göre sınıf geçmenin sağlanacağını ifade ettiğini hatırlatan Güçlü, "Öğrencinin ilk dönem zayıfı yoksa bir üst sınıfa direkt geçeceği, eğer zayıfı var ise bu derslerden sorumlu olarak bir üst sınıfa geçeceğini açıklaması yerinde ve adil bir uygulama olmuştur. Ancak eğitimin bir bütün olduğu düşünülerek aynı adımın yükseköğrenim kurumlarında da atılmasının gerekli olduğu kanaatindeyiz." görüşünü paylaştı.

Üniversite öğrencilerinin de bu yönde bir beklenti içinde olduğunu ifade eden Güçlü, gençlerin hayata bir yıl geç atılmalarına sebep olunmaması gerektiğini belirtti.

Güçlü, bazı üniversitelerin internet üzerinden online sınav yapmak istediğine ve bunun adil bir çözüm olmadığına işaret ederek, şartları tutan öğrencilerin direkt, zayıfı olan öğrencilerin ise sorumlu olarak bir üst sınıfa geçişinin sağlanması gerektiğine dikkati çekti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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