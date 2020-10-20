Anadolu Otoyolu'nda trafik kazası: 1 yaralı
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Anadolu Otoyolu'nda trafik kazası: 1 yaralı

20.10.2020 01:11 | Son Güncelleme: 20.10.2020 01:14
Anadolu Otoyolu'nda trafik kazası: 1 yaralı

Kocaeli'de, tırla cipin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kocaeli'de, tırla cipin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Halil D. idaresindeki 34 ZB 3486 plakalı tır, Anadolu Otoyolu'nun Şirintepe mevkisinin İstanbul istikametindeki bir viyadükte, 34 BJK 321 plakalı Düzgün K. yönetimindeki ciple çarpıştı.

Çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkarak refüje çarpan cipteki Aykut F. yaralandı.

Hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle İstanbul istikametindeki trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tahir Turan Eroğlu

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